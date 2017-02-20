Фото: телеканал "Катунь 24"

Тело женщины, обнаруженное неделю назад в акватории Телецкого озера при поисках вертолета Robinson, опознано — это супруга пилота воздушного судна Елена Ракитская.

"13 февраля в прибрежной зоне озера Телецкое обнаружено тело Е. Ракитской, находившейся на борту вертолета в момент его крушения", – констатируют в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

В ведомстве добавляют, что расследование уголовного дела, возбужденного в связи с падением вертолета, продолжается.

"В акватории озера в ходе поисковых работ обнаружены предметы, находившиеся на борту вертолета: это откидная крышка переднего правого сиденья, а также три чехла", – указывают в СКР.

Читайте также: Спасатели завершили наземные поиски вертолета в районе Телецкого озера

Найденные предметы после осмотра следователем переданы представителям Межгосударственного авиационного комитета для дальнейшего исследования.

Что касается основных версий произошедшего, то их по-прежнему три: ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность вертолета.

Читайте также: Экспериментальную аппаратуру применят для поисков на Телецком озере — СМИ

Напомним, данные о падении вертолета Robinson в акватории Телецкого озера появились вечером 12 февраля. С раннего утра 13 февраля спасатели развернули поисковую операцию. По имеющейся информации, на борту находились пять человек: предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

Тело последней было обнаружено в первый день поисков.