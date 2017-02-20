Фото: vk.com/barneos22

Возгорание произошло утром в понедельник, 20 февраля, на территории шинного завода в Барнауле.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре поступили в 09:48. В экстренном ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, технологическая вспышка случилась в резиносмесителе.

"Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. Однако в связи с тем, что это серьезное предприятие, по сообщению были направлены 6 автоцистерн, служба пожаротушения, автолестница", – добавили в МЧС.

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ЧП обошлось без пострадавших.

Отметим, что возгорание на шинном заводе в Барнауле также происходило совсем недавно — 8 декабря.