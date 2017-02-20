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Известный рестлер Иван Колофф по прозвищу Русский Медведь умер в Канаде, ему было 74 года, пишет сайт газеты "Известия".
Как сообщается, последние десять лет спортсмен страдал от болезни печени.
Отметим, что Колофф входил во Всемирную федерацию рестлинга (WWWF). Его дебют состоялся в 1967 году. Через пять лет он одержал победу над Бруно Саммартино и завоевал пояс чемпиона WWWF.
Комментарии
все таки питание у спортсменов скверное.
Ооо, помню его. Один раз по телевизору видел школьником. Колоритный тип.
Да, исторические спортсмены уходят
Он умер в возрасте 75 лет. Русский Медведь умер в Канаде, ему было 74 года, пишет сайт газеты "Известия".
Вы с возрастом определитесь...
Filin рестлинг ближе к цирку, чем к спорту
Filin рестлинг ближе к цирку, чем к спорту
Какой сейчас спорт - все что угодно к цирку ближе. И даже не буду рос. футбол упоминать
Какой сейчас спорт - все что угодно к цирку ближе.
почему сейчас? Ильф и Петров еще в 1935 считали, что это цирк, а не спорт