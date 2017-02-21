2017 год объявлен Годом экологии, поэтому открытие в Новоалтайске эко-ярмарки фермерских продуктов стало символичным и знаковым событием для жителей города и его гостей. Открытие ярмарки состоится уже в марте на первом этаже торгового центра "Альфа".

Главными преимуществами эко-ярмарки станут полностью оборудованные торговые места с охлаждаемыми столами для свежего мяса, комфортный микроклимат в зоне самого рынка как для покупателей, так и для арендаторов (тепло зимой и прохладно летом), активная рекламная поддержка, по-домашнему уютный интерьер.

"В основе "Деревенского дворика" лежит идея создания эко-ярмарки нового поколения, построенная на принципах высокой технологичности, социальной значимости и делового партнерства с фермерами. Это будет первый в Новоалтайске уникальный формат, который сочетает в себе эко-ярмарку и торговый центр с продовольственными товарами. И все это будет в одном пространстве торгового центра", – рассказала директор компании "Инвест-Ритейл" Наталья Есипова.

Концепцией самой эко-ярмарки и заполнением занимается брокерская компания "Инвест-Ритейл", над созданием интерьера работал дизайнер Лесковец Денис.

На эко-ярмарке можно найти различные фермерские продукты и натуральную молочную продукцию, а также большой выбор морепродуктов, вяленой и копченой рыбы. Помимо этого, на ярмарке будут представлены кондитерские изделия и выпечка от частной пекарни.

Эко-ярмарка расположена по адресу: г. Новоалтайск, улица Деповская, 17.