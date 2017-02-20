Фото: vdv-kavkaz.ru
Комментатор Дмитрий Губерниев начал танцевать, когда узнал, что мужская сборная России по биатлону выиграла в эстафетной гонке на чемпионате мира. Соответствующие кадры появились в сети.
Когда наши порвали всех!!!!— Карантино (@Loveroffine) 18 февраля 2017 г.
#биатлон pic.twitter.com/4xWCZrjXLG
Как ранее сообщало ИА "Амител" , российские биатлонисты Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин самостоятельно исполнили гимн России на церемонии награждения мужской сборной на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Организаторы мероприятия перепутали гимн нашей страны и включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая была гимном Российской Федерации с 1991 по 2000 год.
Комментарии
Губерниев когда забывает таблетки выпить, такую пургу несёт.
гость - 20 февраля 2017 г. 12:00 Губерниев когда забывает таблетки выпить, такую пургу несёт.
Там таблетки уже не помогут.
Алтайский край возглавил рейтинг "буйных" регионов России
17 февраля 2017 г., 18:26, ИА "Амител" Согласно данным Минздрава и Исследовательского центра им. Сербского, в крае на 100 тысяч населения 6365 психически больных
Во как,забавно наблюдать,за гейропейсами,рвущими волосы из своего зада,при победе спортсменов России!
Да ладно. Фуркад обидел Шипулина, так у СМИ такой батхёрт начался.
То есть мы и без допинга дерем всех, которые под допингом. Этим чмошникам даже продвинутый супердопинг не помогает. А под устаревшим мельдонием мы их опускали вообще по полной.
- гость - 20 февраля 2017 г. 12:15 Алтайский край возглавил рейтинг "буйных" регионов России
17 февраля 2017 г., 18:26, ИА "Амител" Согласно данным Минздрава и Исследовательского центра им. Сербского, в крае на 100 тысяч населения 6365 психически больных --- это говорит только о более хорошей диагностике. тем более у нас тут плотность населения не такая большая, с катушек должны слетать меньше статистику в топку, господа!
20.02.2017 12:55 - гость -
Это новость из тех же помоек как и про ждуна. Неудивительно.
Биатлонисты - МОЛОДЦЫ!!!