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Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн (на фото) за неделю до своего увольнения получил план по снятию санкций с России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The New York Times.

Согласно информации американского издания, в документе шла речь о проведении на Украине референдума по вопросу передачи России Крыма в аренду. Также отмечается, что в плане затрагивался вопрос о "выводе всех российских сил из восточной Украины".

Издание также отмечает, что в разработке документа участвовали юрисконсульт Дональда Трампа Майкл Коэн, его бизнес-партнер Феликс Сатер, а также украинский депутат Андрей Артеменко.

Указывается и то, что инициатива получила одобрение помощников президента России.

Ранее сообщалось, что советник главы Белого дома Майкл Флинн покинул должность на фоне обвинений в неполном информировании властей о своих разговорах с послом России в США Сергеем Кисляком.



