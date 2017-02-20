Фото: liveinternet.ru
Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн (на фото) за неделю до своего увольнения получил план по снятию санкций с России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The New York Times.
Согласно информации американского издания, в документе шла речь о проведении на Украине референдума по вопросу передачи России Крыма в аренду. Также отмечается, что в плане затрагивался вопрос о "выводе всех российских сил из восточной Украины".
Издание также отмечает, что в разработке документа участвовали юрисконсульт Дональда Трампа Майкл Коэн, его бизнес-партнер Феликс Сатер, а также украинский депутат Андрей Артеменко.
Указывается и то, что инициатива получила одобрение помощников президента России.
Ранее сообщалось, что советник главы Белого дома Майкл Флинн покинул должность на фоне обвинений в неполном информировании властей о своих разговорах с послом России в США Сергеем Кисляком.
Комментарии
Вот почему,в моём подъезде стало чище!
Вот почему в США больше свет не отключают
Сами себе какие то планы пишут. Сами наверное и выполнять будут
"проведении на Украине референдума по вопросу передачи России Крыма в аренду" Представляю какую сумму Украина за аренду попросит. Санкции дешевле обойдутся.
пусть говорят нам то что?
ОБС
крымнаш, молдавия наша, франция скоро, германтя хз, но то же наша
Гость от 12:58,а вас есть ещё какието сомнения?
Аренда уже была - бызы в Севастополе. Рашкованцам не нравится аренда. Сказал "МОЁ!" и всё тут. "Почему я должен оттяпать только руку по локоть? — подумал крокодил. — Если я могу съесть все?!!"(с)
Массаж мозга 20 февраля 2017 г. 13:29 а не надо передергивать, взяли своё чужого не надо мы не нато...
20.02.2017 13:29 Массаж мозга
Салоед, ты в курсе, что правильно писать "пИво", а не "пЫво"?
О, им-перцы задергались 13:34, что там твоё? Ты голодранец!
Массаж мозга Ты отсель? http://cs540108.vk.me/c623426/v623426363/938b/cKk4tzBN2mM.jpg
Да еще массаж, сегодня 100 дней, до вывода Российского флота из Севастополя. До сих пор счетчик висит. Ссылку кинуть ?)))) Счетоводы.
13:58, для меня что россиянские, что хохлятские урря-патриоты - суть одна - дeбилы.
Указывается и то, что инициатива получила одобрение помощников президента России. ---- Ну тогда я спокоен)
анекдот -газеты 2027 года пишут об успешной демаркации границ между Китаем и Финляндией...
Крым еще покажется этим людям каплей в море. Скоро в Россию вернется ЛДНР, и вся восточная европа, кроме хохлов, их не примем.
20.02.2017 14:03 - гость - утю-тю