Восьмилетняя школьница из города Белокурихи Алтайского края Людмила Билецкая приняла участие в программе Максима Галкина "Лучше всех!", которая вышла в эфир в воскресенье, 19 февраля, на Первом канале.

Отметим, что в программе Максим Галкин общается с самыми талантливыми детьми России. Программа "Лучше всех!" стала одной из самых рейтинговых по итогам 2016 года. Впервые в ней принял участие ребенок из нашего региона. Максим Галкин представил телезрителям Людмилу как лучшую представительницу кузнечного дела в Алтайском крае. Людмилу сопровождали ее родители Анна и Евгений Билецкие, которые и приучили ее к кузнечному ремеслу.

Полное видео программы с участием талантливой девочки из Алтайского края можете посмотреть ниже. Кстати, проголосовать за Людмилу можно на страничке Первого канала.