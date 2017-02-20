Фото: Александр Орлов/facebook.com
Работники компании, которая занималась обслуживанием вертолета Robinson, пропавшего в акватории Телецкого озера, заявили об исправности воздушного судна.
"Сотрудники компании, производившей техническое обслуживание вертолета, в ходе допросов показали, что вертолет находился в исправном техническом состоянии", – проинформировали 20 февраля в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
Напомним, поисковая операция в акватории Телецкого озера проводится уже неделю. В ходе поисков были обнаружены отдельные фрагменты воздушного судна, которое, по имеющимся данным, потерпело крушение вечером 12 февраля.
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20 февраля стало известно, что опознано тело женщины, обнаруженное в озере в первый день поисков. Это Елена Ракитская, которая приходится женой пилоту вертолета Дмитрию Ракитскому.
Помимо супругов, в вертолете Robinson, который принадлежал ООО "Алтай Авиа", по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.
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Основных версий крушения вертолета по-прежнему три: ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность вертолета.
Комментарии
докажи теперь, что был исправный. Вообще, глупейшая смерть
до аварии был в идеальном состоянии не бит не крашен
Посмотрите на государевы вертолёты в нашей стране. Им лет по 30-35! На них смотреть страшно. Пилотам как правило более 50 лет, а командиры экипажа седые деды. Пока им какая-то метеорологическая служба (подозреваю, что в Барнауле) полёт в указанном районе не разрешит, они даже двигатель не заводят. А тут можно сказать новая машина, опытнейший пилот...
Хватит уже воду в ступе толочь!!Понятно,что сами себя похоронили,зачем надо было лктеть в метель?
- гость - 20 февраля 2017 г. 13:20 --- ой, а Вы видели как они заводят моторы на этих старых Милях? кривым стартером! подтаскивают старую ржавую стремянку, навигатор держит стремянку, а механик крутит! масло на морозе замерзает, и тогда приходится паяльную лампу во входное устройство ставить. так и до пожара недалеко!
ой
20.02.2017 13:58 на ан-2 есть маховичный инерционный стартер 30 кг блин - за минуты 2 его надо раскрутить кривой ручкой до 10000 и он провернет 1000сильный мотор на один оборот! это если аккумулятор сел.