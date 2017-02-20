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Работники компании, которая занималась обслуживанием вертолета Robinson, пропавшего в акватории Телецкого озера, заявили об исправности воздушного судна.

"Сотрудники компании, производившей техническое обслуживание вертолета, в ходе допросов показали, что вертолет находился в исправном техническом состоянии", – проинформировали 20 февраля в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, поисковая операция в акватории Телецкого озера проводится уже неделю. В ходе поисков были обнаружены отдельные фрагменты воздушного судна, которое, по имеющимся данным, потерпело крушение вечером 12 февраля.

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20 февраля стало известно, что опознано тело женщины, обнаруженное в озере в первый день поисков. Это Елена Ракитская, которая приходится женой пилоту вертолета Дмитрию Ракитскому.

Помимо супругов, в вертолете Robinson, который принадлежал ООО "Алтай Авиа", по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

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Основных версий крушения вертолета по-прежнему три: ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность вертолета.