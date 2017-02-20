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Мэра Риги Нила Ушакова вновь хотят оштрафовать за то, что он публично разговаривал на русском языке на акции "День теней". Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, чиновник отвечал на вопросы школьников по-русски. Между тем сами ученики задавали ему вопросы на русском языке, на этом же языке им отвечал Ушаков.

"ЦГЯ нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю – за то, что в "День теней" я своим "теням", которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал", – отметил мэр Риги в своем аккаунте в Instagram.

Отметим, что ранее была предпринята не одна попытка его оштрафовать за общение на русском языке, но сделать это еще не удалось ни разу.