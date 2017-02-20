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Мэра Риги хотят наказать штрафом за разговор на русском языке

, ИА "Амител"
Ушаков публично использовал русский язык при общении на акции "День теней"

Фото: en.i231.ru

Мэра Риги Нила Ушакова вновь хотят оштрафовать за то, что он публично разговаривал на русском языке на акции "День теней". Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, чиновник отвечал на вопросы школьников по-русски. Между тем сами ученики задавали ему вопросы на русском языке, на этом же языке им отвечал Ушаков.

"ЦГЯ нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю – за то, что в "День теней" я своим "теням", которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал", – отметил мэр Риги в своем аккаунте в Instagram.

Отметим, что ранее была предпринята не одна попытка его оштрафовать за общение на русском языке, но сделать это еще не удалось ни разу. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

20.02.2017 14:03
Шашлык

Удивительно, как этот человек вопреки всему держится на месте и пользуется поддержкой населения.

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20.02.2017 14:14
- гость -

засланец он. для притупления бдительности населения, типа демократия попа Гапона помните?

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20.02.2017 14:41
Шашлык

Думаю, не засланец. Голова, как мне кажется, очень светлая.

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20.02.2017 15:14
Коренной житель АК

Сейчас политиканы и ура-патриоты начнут горланить русофобия,гусафобия путин введи войска.

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20.02.2017 15:57
- гость -

Коренной житель АК, не поверите, но нам нет дела как они там живут у себя в Латвии, Литве и Эстонии. Кто хотел, тот уже уехал.

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