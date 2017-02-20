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Навязчивые 30-секундные ролики могут исчезнуть в скором времени из всех видео, размещенных на YouTube, пишет портал runews24.ru.
В настоящее время программисты корпорации Google рассматривают другие варианты рекламы. Как показало исследование, 90% зрителей пропускают рекламу, а на десять тысяч просмотров приходится всего десять переходов по ссылкам. Поэтому рекламодателям невыгодно размещать такую рекламу на видеохостинге.
Лучшим выходом из этой ситуации может стать размещение рекламы только в самом начале видероликов.
Комментарии
Ага, 15 минут этой шляпы без возможности пропустить. Но выход есть, скачивать видео в flv с помощью сервиса или прогой
Видеоблогеры перестанут зарабатывать на своих роликах.
разве рекламе можно верить?