Фото: trkterra.ru
Полиция задержала в Волчихинском районе Алтайского края мужчину, который хранил в гараже около семи килограммов марихуаны, сообщили в ГУ МВД по региону.
Житель Волчихи 1965 года рождения пояснил правоохранителям, что коноплю он собрал в окрестностях населенного пункта. Наркотики, по его словам, предназначались исключительно для собственного потребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Комментарии
Каждую неделю одно и то же, то в одном районе края, то в другом поймали мужика с пакетом конопли. В городе нарков полно, и подозреваю, колются они не коноплёй. Откуда эта дрянь? Ах да, у продавцов этого дерьма денег тьма. Закон не для них.
у меня сена с центеров 5 во дворе! наверняка туда попала конопля! вперед шавки!!!!!!!!!!!!
Дикорастущая беспоатная конопля составляет конкуренцию синтетическим наркотикам и алкоголю. Поэтому с ней так и воюют.
Мамсаж, беспОатная - это как?
"Мамсаж, беспОатная - это как?" ---------- жопой квак, так же как "маМсаж" "о" и "л" рядом. Букавки маленькие, а палцы большие.
не ну серьёзно, конопля растет везде, может соседа засадить а? своей громкой музыкой, вариант?
палочки палочки труляля.. конопля в сибирском поле это ну прям наркотик, да, ажно марихуанной называют, мне кажется или ради палочки можно и листья клена обозвать листьями коки?..