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Полиция задержала в Волчихинском районе Алтайского края мужчину, который хранил в гараже около семи килограммов марихуаны, сообщили в ГУ МВД по региону.

Житель Волчихи 1965 года рождения пояснил правоохранителям, что коноплю он собрал в окрестностях населенного пункта. Наркотики, по его словам, предназначались исключительно для собственного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.