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Специалисты лаборатории Metro накануне Дня спонтанного проявления доброты провели эксперимент в разных городах России и выяснили, где живут самые дружелюбные и недружелюбные люди. Отметим, что этот день отмечали 17 февраля.

Журналисты портала просили людей на улице воспользоваться их телефоном, посетителей магазинов просили примерить одежду, чтобы понять, подойдёт ли она в подарок человеку с такой же комплекцией. Также они просили людей, находившихся у торговых центров, покараулить собаку.

Оказалось, что самые неотзывчивые люди живут в Москве и Барнауле, а самые дружелюбные – в Самаре и Воронеже. Специалисты отмечают, что чаще всего в помощи отказывают мужчинам. Реже всего жители российских городов соглашались покараулить чью-то собаку, чаще всего – примерить одежду.