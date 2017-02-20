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Новости

Москва и Барнаул возглавили рейтинг самых недружелюбных городов России

, ИА "Амител"
Эксперимент показал, что самые дружелюбные люди живут в Самаре и Воронеже

Фото: dorinfo.ru

Специалисты лаборатории Metro накануне Дня спонтанного проявления доброты провели эксперимент в разных городах России и выяснили, где живут самые дружелюбные и недружелюбные люди. Отметим, что этот день отмечали 17 февраля.

Журналисты портала просили людей на улице воспользоваться их телефоном, посетителей магазинов просили примерить одежду, чтобы понять, подойдёт ли она в подарок человеку с такой же комплекцией. Также они просили людей, находившихся  у торговых центров, покараулить собаку.

Оказалось, что самые неотзывчивые люди живут в Москве и Барнауле, а самые дружелюбные – в Самаре и Воронеже. Специалисты отмечают, что чаще всего в помощи отказывают мужчинам. Реже всего жители российских городов соглашались покараулить чью-то собаку, чаще всего –  примерить одежду.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

20.02.2017 13:31
- гость -

Ага, дашь так телефон позвонить, а потом лови его по всему городу. Плавали, знаем.

0  0
20.02.2017 13:36
- гость -

Плохой / хороший, но это нАш результат.

0  0
20.02.2017 13:37
- гость -

да че им в москве не живется? понаехали тут

0  0
20.02.2017 13:43
- гость -

Москва потому-что Москва.., а мы злые, потому-что самые бедные.

0  0
20.02.2017 13:45
- гость -

20.02.2017 13:43 - гость -

Москва потому-что Москва.., а мы злые, потому-что самые бедные.[

Неправда. У нас просто метро нет. )

0  0
20.02.2017 13:45
- гость -

Разрядился телефон, срочно нужно было позвонить, сообщить, что я уже у входа,жду. Рядом стояла дорогая машина. Подошла,объяснила ситуацию. Хозяин авто набрал названный номер, передал информацию, отказался от предложенных мною 10р за звонок. Этот человек очень выручил меня вот просто так. Добрых людей из барнаульцев много.

0  0
20.02.2017 13:48
- гость -

на тупые разводы не ведемся. я горжусь Барнаулом)

0  0
20.02.2017 13:48
Почтальон Печкин

Мы злые от того что нам велосипеды не дарют

0  0
20.02.2017 13:49
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 13:45 Разрядился телефон, срочно нужно было позвонить, сообщить, что я уже у входа,жду. Рядом стояла дорогая машина. Подошла,объяснила ситуацию. Хозяин авто набрал названный номер, передал информацию, отказался от предложенных мною 10р за звонок. Этот человек очень выручил меня вот просто так. Добрых людей из барнаульцев много. --- так девушке вряд ли откажут. тем более Вы телефон не просили дать в руки. а так бы сбежали с телефоном до ломбарда

0  0
20.02.2017 13:51
- гость -

Барнаул может гордиться, что по хамству Москву догоняет. Что правда то правда. По зарплате то нам далеко...

0  0
20.02.2017 13:53
- гость -

Ыыыыы, добро пожаловать в Барнеаполь!

0  0
20.02.2017 13:56
- гость -

А что Вы хотели? Дикая страна - дикие нравы, кругом кидают, обманываю, на каждом шагу лохоторон. А когда кого нибудь разведут, так тут же комментаторы строчат ехидные комменты.

0  0
20.02.2017 13:59
- гость -

Каждый гражанин СССР - друг, товарищ и брат! Каждый Рассиянин - ... тамбовский волк тебе друг

0  0
20.02.2017 14:02
- гость -

13:56, какой губернатор такие и люди.

0  0
20.02.2017 14:06
- гость -

20.02.2017 13:56 А когда кого нибудь разведут, так тут же комментаторы строчат ехидные комменты.

Ваш самый ехидный.

0  0
20.02.2017 14:09
- гость -

А кто-нибудь читал саму статью по ссылке? Где там про Барнаул, кроме выводов и результата? Про все остальные города есть, а про Барнаул нет.

0  0
20.02.2017 14:09
- гость -

Стою как то на вокзале, сидит рядом женщина и шарит по карманам, а затем обращается ко мне, что мол потеряла кошелёк и баланс нулевой и что ей надо позвонить матери в деревню, чтоб деньги выслала на дорогу. Даю ей позвонить, а позже мне перезванивает бабуля с этого номера и говорит, что её дочь никуда не уезжала и хрен знает кто ей звонил. А если б она деньги перевела и в полицию? Хрен Я больше кому дам поззвонить.

0  0
20.02.2017 14:11
- гость -

Лет 15 назад у нас жили дружелюбные люди. Что случилось дальше не понятно, может умерли, а может уехали.

0  0
20.02.2017 14:17
- гость -

Сегодня дать телефон это как дать в придачу паспорт банковские карточки всю переписку доступ к в контакте оно нам надо?

0  0
20.02.2017 14:25
- гость -

20.02.2017 13:56 - гость - А когда кого нибудь разведут, так тут же комментаторы строчат ехидные комменты.

Вы предпочитаете прямо на месте орать как базарная баба?

0  0
20.02.2017 14:35
- гость -

Мы молодцы, ибо нефиг. А то разведут толерантность - ложки пропадают!

0  0
20.02.2017 14:38
- гость -

Две столицы - страны и мира.

0  0
20.02.2017 14:42
- гость -

- гость - 20 февраля 2017 г. 14:17 Сегодня дать телефон это как дать в придачу паспорт банковские карточки всю переписку доступ к в контакте оно нам надо? ----- Вот тут полностью согласен!!

0  0
20.02.2017 14:43
- гость -

Предложенные тесты никак не свидетельствоют о недружелюбности людей. Это очевидно каждому.

0  0
20.02.2017 14:50
- гость -

Уберите у меня в квартире пожалуйста. Промойте мне машину. Нет!? У злыдень!

0  0
20.02.2017 15:04
Коренной житель АК

О барнаульские ксенофобы зашевелились,лучше их не трогать,а то как это самое будет пахнуть.

0  0
20.02.2017 15:27
Элвис

Нужно было проверять на готовность РЕАЛЬНО оказать помощь, думаю - результат был бы обратный. Нормальные, отзывчивые люди у нас живут- нефиг наговаривать!!! == 13-48 +100 "на тупые разводы не ведемся. я горжусь Барнаулом)" ))

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20.02.2017 15:28
кот Леопольд

мыши, давайте жить дружно, а то я голоден.

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20.02.2017 15:43
- гость -

Вот как относитья, когда белым днем ходят по подъездам попрошорйки и "просят милостыню"? Почему ходят, когда дома в основном старики да дети-школьники? Хочешь реальной помощи - иди вечером, когда дома взрослые! Так нет, вечером не пойдут, это во-первых. А во-вторых, ведь не хлебушек им нужен, хотиь и говорят, что милостыню просят... Вот попробуйте и в самом деле хлебушка подать! )))

Я не подаю в таких случаях. Лично я оказываю помощь адресно - на счет благотворительных организаций или для конкретного ребенка, к примеру.

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20.02.2017 15:44
- гость -

* попрошайки, извиняюсь за опечатку

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20.02.2017 15:55
- гость -

Какая жизнь, такие люди. В АК нищета, а маскве всегда всё мало.

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20.02.2017 15:56
- гость -

Метро ? Че про нас сказали ? Или сюда, на !

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