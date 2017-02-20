Фото: dorinfo.ru
Специалисты лаборатории Metro накануне Дня спонтанного проявления доброты провели эксперимент в разных городах России и выяснили, где живут самые дружелюбные и недружелюбные люди. Отметим, что этот день отмечали 17 февраля.
Журналисты портала просили людей на улице воспользоваться их телефоном, посетителей магазинов просили примерить одежду, чтобы понять, подойдёт ли она в подарок человеку с такой же комплекцией. Также они просили людей, находившихся у торговых центров, покараулить собаку.
Оказалось, что самые неотзывчивые люди живут в Москве и Барнауле, а самые дружелюбные – в Самаре и Воронеже. Специалисты отмечают, что чаще всего в помощи отказывают мужчинам. Реже всего жители российских городов соглашались покараулить чью-то собаку, чаще всего – примерить одежду.
Комментарии
Ага, дашь так телефон позвонить, а потом лови его по всему городу. Плавали, знаем.
Плохой / хороший, но это нАш результат.
да че им в москве не живется? понаехали тут
Москва потому-что Москва.., а мы злые, потому-что самые бедные.
20.02.2017 13:43 - гость -
Москва потому-что Москва.., а мы злые, потому-что самые бедные.[
Неправда. У нас просто метро нет. )
Разрядился телефон, срочно нужно было позвонить, сообщить, что я уже у входа,жду. Рядом стояла дорогая машина. Подошла,объяснила ситуацию. Хозяин авто набрал названный номер, передал информацию, отказался от предложенных мною 10р за звонок. Этот человек очень выручил меня вот просто так. Добрых людей из барнаульцев много.
на тупые разводы не ведемся. я горжусь Барнаулом)
Мы злые от того что нам велосипеды не дарют
- гость - 20 февраля 2017 г. 13:45 Разрядился телефон, срочно нужно было позвонить, сообщить, что я уже у входа,жду. Рядом стояла дорогая машина. Подошла,объяснила ситуацию. Хозяин авто набрал названный номер, передал информацию, отказался от предложенных мною 10р за звонок. Этот человек очень выручил меня вот просто так. Добрых людей из барнаульцев много. --- так девушке вряд ли откажут. тем более Вы телефон не просили дать в руки. а так бы сбежали с телефоном до ломбарда
Барнаул может гордиться, что по хамству Москву догоняет. Что правда то правда. По зарплате то нам далеко...
Ыыыыы, добро пожаловать в Барнеаполь!
А что Вы хотели? Дикая страна - дикие нравы, кругом кидают, обманываю, на каждом шагу лохоторон. А когда кого нибудь разведут, так тут же комментаторы строчат ехидные комменты.
Каждый гражанин СССР - друг, товарищ и брат! Каждый Рассиянин - ... тамбовский волк тебе друг
13:56, какой губернатор такие и люди.
20.02.2017 13:56 А когда кого нибудь разведут, так тут же комментаторы строчат ехидные комменты.
Ваш самый ехидный.
А кто-нибудь читал саму статью по ссылке? Где там про Барнаул, кроме выводов и результата? Про все остальные города есть, а про Барнаул нет.
Стою как то на вокзале, сидит рядом женщина и шарит по карманам, а затем обращается ко мне, что мол потеряла кошелёк и баланс нулевой и что ей надо позвонить матери в деревню, чтоб деньги выслала на дорогу. Даю ей позвонить, а позже мне перезванивает бабуля с этого номера и говорит, что её дочь никуда не уезжала и хрен знает кто ей звонил. А если б она деньги перевела и в полицию? Хрен Я больше кому дам поззвонить.
Лет 15 назад у нас жили дружелюбные люди. Что случилось дальше не понятно, может умерли, а может уехали.
Сегодня дать телефон это как дать в придачу паспорт банковские карточки всю переписку доступ к в контакте оно нам надо?
20.02.2017 13:56 - гость - А когда кого нибудь разведут, так тут же комментаторы строчат ехидные комменты.
Вы предпочитаете прямо на месте орать как базарная баба?
Мы молодцы, ибо нефиг. А то разведут толерантность - ложки пропадают!
Две столицы - страны и мира.
- гость - 20 февраля 2017 г. 14:17 Сегодня дать телефон это как дать в придачу паспорт банковские карточки всю переписку доступ к в контакте оно нам надо? ----- Вот тут полностью согласен!!
Предложенные тесты никак не свидетельствоют о недружелюбности людей. Это очевидно каждому.
Уберите у меня в квартире пожалуйста. Промойте мне машину. Нет!? У злыдень!
О барнаульские ксенофобы зашевелились,лучше их не трогать,а то как это самое будет пахнуть.
Нужно было проверять на готовность РЕАЛЬНО оказать помощь, думаю - результат был бы обратный. Нормальные, отзывчивые люди у нас живут- нефиг наговаривать!!! == 13-48 +100 "на тупые разводы не ведемся. я горжусь Барнаулом)" ))
мыши, давайте жить дружно, а то я голоден.
Вот как относитья, когда белым днем ходят по подъездам попрошорйки и "просят милостыню"? Почему ходят, когда дома в основном старики да дети-школьники? Хочешь реальной помощи - иди вечером, когда дома взрослые! Так нет, вечером не пойдут, это во-первых. А во-вторых, ведь не хлебушек им нужен, хотиь и говорят, что милостыню просят... Вот попробуйте и в самом деле хлебушка подать! )))
Я не подаю в таких случаях. Лично я оказываю помощь адресно - на счет благотворительных организаций или для конкретного ребенка, к примеру.
* попрошайки, извиняюсь за опечатку
Какая жизнь, такие люди. В АК нищета, а маскве всегда всё мало.
Метро ? Че про нас сказали ? Или сюда, на !