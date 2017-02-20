Фото: pixabay.com

Сотрудники ГИБДД Барнаула обратились к местным водителям с просьбой быть более внимательными и осторожными в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что прежде всего водители не должны превышать допустимую скорость. Кроме этого, нужно выбирать оптимальный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. Водители должны заранее снижать скорость, когда подъезжают к перекресткам и пешеходным переходам.

Также автолюбители должны помнить, что во время метелей нужно ездить с включенными внешними световыми приборами, обязательно используя противотуманные фары, а при сильном снегопаде максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Что касается пешеходов, то им нужно учесть, что из-за гололеда машина может не успеть затормозить, поэтому им необходимо переходить проезжую часть только после того, как они убедятся в безопасности этого действия. С наступлением темноты пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , алтайские синоптики передали штормовое предупреждение на 20 и 21 февраля из-за сильного ветра и продолжительных метелей. В эти дни ветер усилится до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-27 м/с, снег, местами сильный, продолжительные метели, на дорогах снежные заносы.

Читайте также: Трассы перекрыли для всех видов транспорта в Алтайском крае из-за непогоды

Отметим, что с вечера воскресенья, 19 февраля, в Алтайском крае было закрыто движение для всех видов транспорта на дорогах Змеиногорского, Рубцовского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Третьяковского, Поспелихинского, Курьинского, Алейского, Шипуновского, Краснощековского, Петропавловского районов.