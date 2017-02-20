Фото: пресс-служба АлтГУ

Работы по строительству нового общежития Алтайского государственного университета за 460 миллионов рублей, расположенного в Барнауле, выполнены на 75 %.

Как сообщает пресс-служба университета, на сегодняшний день в наибольшей готовности находится 14-этажный блок "В". Он полностью закрыт керамогранитом, в 16-этажном блоке "А" устройство навесного вентилируемого фасада завершено на 98%.

"Все, что выше отметки ноль, относительно навесного вентилируемого фасада, выполнено практически на сто процентов. Остается подвальная часть, крыльца, примыкание к дверям и блок-переход "Б", у которого только собрана коробка", – приводит пресс-служба слова начальника отдела капитального строительства АлтГУ Андрея Колткова.

По его словам, во всех жилых помещениях и секциях завершается штукатурка. Сейчас идет работа по облицовке стен плиткой, а также установке внутренних межкомнатных пластиковых дверей. Продолжается работа сантехников, которые готовят санузлы, помещения для стирки белья, кухни.

Завершен последний этап строительства наружных сетей водоснабжения, осуществлена врезка в городскую магистральную систему канализации. На внутренних водопроводных сетях ведется опрессовка трубопровода, а также начаты работы по слаботочечным системам – охранопожарной сигнализации, телефонной связи.

Уже к лету здание будет сдано в эксплуатацию. Именно тогда на стройплощадке нового общежития будут работать и бойцы стройотрядов АлтГУ. Заселение первых жильцов нового общежития АлтГУ состоится уже в сентябре этого года.

Отметим, что общежитие расположено на улице Червонная, 5. Общая стоимость объекта – около 460 миллионов рублей.