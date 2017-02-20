Фото: vk.com/barneos22
Фургон, слетевший с грузового автомобиля, перегородил проезжую часть на улице Трактовой в Барнауле.
О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на Трактовой в районе моста. Грузовик потерял будку", – констатирует автор заметки.
На снимках с места событий видно, что упавший фургон пытаются поднять с помощью крана.
Комментарии
будкой еще и и по фольксу прилетело...
Слетевший с грузовика фургон перекрыл дорогу в Барнауле.
Фургон (от фр. fourgon) — тип закрытого автомобильного кузова, предназначенный для перевозки грузов или людей.
Грузовой автомобиль (разг. грузовик) — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе.
то есть в кузове грузовика везли фургон (другой автомобиль), который слетел с кузова и перекрыл дорогу, или..