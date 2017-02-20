Фото: vk.com/barneos22

Фургон, слетевший с грузового автомобиля, перегородил проезжую часть на улице Трактовой в Барнауле.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на Трактовой в районе моста. Грузовик потерял будку", – констатирует автор заметки.

На снимках с места событий видно, что упавший фургон пытаются поднять с помощью крана.