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Из-за непогоды, царящей в Алтайском крае, утром в понедельник, 20 февраля, было принято решение о перекрытии нескольких дорог в регионе. В течение дня этот список расширился.
По данным ГИБДД, перекрыты следующие дороги:
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);
- Поспелиха — Курья — Третьяково (от Поспелихи до гр. Респ. Казахстан);
- Алейск — Петропавловское — Смоленское (в границе Усть-Пристанского района);
- Алейск — Чарышское (в границах Усть-Калманского района);
- Усть-Калманка — Кабаново — Новобураново — Берёзовка (в границах Усть-Калманского района);
- Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка (в границах Усть-Калманского района);
- Алейск — Уржум;
- Шипуново — Краснощеково — Курья;
- Березовка — Верх-Камышенка — Ермачиха;
- Усть-Калманка — Кабаново — Новобураново — Березовка (в границах Краснощековского района);
- Романово — Завьялово — Баево — Камень-на Оби (вся дорога);
- Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород (граница Хабарского района);
- Луговое — Андроново — Баево (вся дорога в границах Тюменского и Баевского районах);
- Рубцовск — Угловское — Михайловское (от Рубцовска до с. Круглое Рубцовского района);
- Барнаул — Камень-на Оби — граница НСО (вся дорога);
- Алейск — Родина — Кулунда — граница Республики Казахстан (от Алейска до с. Боровское Алейского района);
- Волчиха — Родино — Благовещенка — Кулунда (Благовещенский район от с. Новокурмиха до с. Златополь).
С 13:00 ограничено движение автомобильного транспорта на федеральной автомобильной дороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, км 15-300 (от Барнаула до Рубцовска).
Напомним, ранее сообщалось, что движение запрещено на дорогах регионального и межмуниципального значения Змеиногорского, Рубцовского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Третьяковского, Поспелихинского, Курьинского, Алейского, Шипуновского, Краснощековского, Петропавловского районов.
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Отметим, что синоптики передали штормовое предупреждение на 20 и 21 февраля. В эти дни прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров, снег, местами сильный, продолжительные метели, на дорогах снежные заносы.
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Алейск — Родина