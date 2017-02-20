Фото: pixabay.com

Из-за непогоды, царящей в Алтайском крае, утром в понедельник, 20 февраля, было принято решение о перекрытии нескольких дорог в регионе. В течение дня этот список расширился.

По данным ГИБДД, перекрыты следующие дороги:

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);

Поспелиха — Курья — Третьяково (от Поспелихи до гр. Респ. Казахстан);

Алейск — Петропавловское — Смоленское (в границе Усть-Пристанского района);

Алейск — Чарышское (в границах Усть-Калманского района);

Усть-Калманка — Кабаново — Новобураново — Берёзовка (в границах Усть-Калманского района);

Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка (в границах Усть-Калманского района);

Алейск — Уржум;

Шипуново — Краснощеково — Курья;

Березовка — Верх-Камышенка — Ермачиха;

Усть-Калманка — Кабаново — Новобураново — Березовка (в границах Краснощековского района);

Романово — Завьялово — Баево — Камень-на Оби (вся дорога);

Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород (граница Хабарского района);

Луговое — Андроново — Баево (вся дорога в границах Тюменского и Баевского районах);

Рубцовск — Угловское — Михайловское (от Рубцовска до с. Круглое Рубцовского района);

Барнаул — Камень-на Оби — граница НСО (вся дорога);

Алейск — Родина — Кулунда — граница Республики Казахстан (от Алейска до с. Боровское Алейского района);

Волчиха — Родино — Благовещенка — Кулунда (Благовещенский район от с. Новокурмиха до с. Златополь).

С 13:00 ограничено движение автомобильного транспорта на федеральной автомобильной дороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, км 15-300 (от Барнаула до Рубцовска).

Напомним, ранее сообщалось, что движение запрещено на дорогах регионального и межмуниципального значения Змеиногорского, Рубцовского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Третьяковского, Поспелихинского, Курьинского, Алейского, Шипуновского, Краснощековского, Петропавловского районов.

Читайте также: Алтайские водители делятся фотографиями с заснеженных трасс

Отметим, что синоптики передали штормовое предупреждение на 20 и 21 февраля. В эти дни прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров, снег, местами сильный, продолжительные метели, на дорогах снежные заносы.