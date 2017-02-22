"Ростелеком" установит и запустит оборудование беспроводного доступа в интернет в 24 селах Алтайского края уже к концу марта. Таким образом, еще восемь тысяч жителей края смогут воспользоваться интернетом на скорости 10 Мбит/с в рамках проекта устранения цифрового неравенства.
Новое оборудование появится в селах: Береговое (Панкрушихинский район), Плёсо-Курья (Хабарский район), Алексеевка (Благовещенский район), Платовка (Ключевский район), Мирабилит (Кулундинский район), Новотроицк (Родинский район) и других. В 2017 году специалисты компании планируют подключить к сети еще 17 населенных пунктов.
В Алтайском крае уже действует 59 точек доступа в интернет, построено 600 км волоконно-оптических линий связи. В октябре 2016 г. между администрацией Алтайского края, Минкомсвязи России и "Ростелекомом" заключено трехстороннее соглашение об установке 257 коллективных точек доступа по федеральному проекту.
"В прошлом квартале абоненты точек доступа скачали 6,3 тыс. Гб информации, — рассказал директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – Используя построенные сети, мы планируем предоставлять и индивидуальный доступ. В Первомайском районе завершено тестирование оборудования беспроводного доступа, которое обеспечивает качественную услугу в частных домах, сейчас оформляются разрешения на радиочастоты".
Устранение цифрового неравенства – федеральный проект, обеспечивающий широкополосным доступом в интернет села с населением от 250 до 500 жителей. Место расположения базовых станций в каждом населенном пункте определяют совместно местные власти и специалисты "Ростелекома". Оборудование спроектировано отечественным производителем и рассчитано на работу в сложных климатических условиях.
Пошаговая инструкция по подключению к точке доступа размещена на сайте "Ростелекома". Здесь можно узнать информацию о регистрации, тарифах, способах оплаты, список бесплатных ресурсов. С полным перечнем населенных пунктов можно ознакомиться на сайте управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.
Комментарии
Дурдом! На пос. Солнечная поляна не могут провести, за то по селам пошли, они Ваш ШПД к печкам подключать будут?
Не знаю как будет в селах , в Спутнике подключение к Ростелеком стоит 11000.
За месяц интернета в прошлом году просили 300 рублей, сейчас уже 550 рублей. -Любят цены повышать.
Точно дурдом, еще не все приличные города на 100% обеспечены оптоволоконным скоростным интернетом, а тут аборигены чего рот раскрывают о каких-то пос. Солнечных полянах по всяким Мухосранскам. А если серьезно то некоторым селам СОВСЕМ нет интернета, да и зачастую сотовой связи тоже. Почувствуйте разницу.
22.02.2017 08:07 - гость -
Вас туда силой гнали? Сами залезли, так что не жалуйтесь.