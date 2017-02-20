Барнаульцев на этой неделе ждут долгие выходные, и чтобы они не прошли даром, советуем вам распланировать свой досуг, а сделать это будет удобнее с нашим традиционным гидом.

Понедельник

В начале недели с новым концертным туром краевую столицу посетит ДиДюЛя и со своей группой представит мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. Певец увеличил музыкальный состав: в группе появились скрипки, альты, виолончель, контрабас. Концерт состоится в театре драмы, начало в 19:00.

Вторник

В театре драмы на экспериментальной сцене пройдет "Время "Ч". В 18:30 актеры театра познакомят зрителей сразу с двумя пьесами современных молодых драматургов. На этот раз мы выбрали для вас пьесы Юлии Тупикиной "Ба" и Светланы Баженовой "По-другому".

В 19:00 в ДК "Моторостроителей" свой новый альбом "Ключ к шифру" представит группа "Сплин". А в 21:00 в баре "Джем" выступит российская рок-группа из Новосибирска "Коридор", основанная в 1985 году музыкантом, поэтом и певцом Алексеем Костюшкиным.

Среда

В театре драмы можно будет посмотреть спектакль молодого и известного режиссера Алексея Логачева "Пленные духи". Эта история, рассказанная авторами пьесы, похожа на фарс. По поручению Валерия Яковлевича Брюсова другой известный поэт – Андрей Белый – приезжает в Шахматово, чтобы познакомиться с Прекрасной Дамой, вдохновляющей молодого поэта Александра Блока.

В зале "Сибирь" в 19:00 начнется концерт группы "Альберт Кувезин и ЯТ-ХА". Музыка группы представляет собой органичную смесь рока и этнической музыки народов Сибири и Центральной Азии, которую критики называют этно-рок и root-rock. Коллектив совершил несколько мировых турне, десятки европейских и теперь исполнит свою музыку для барнаульцев.

В кино в прокат выходит российская картина "Вурдалаки" о тайнах России 18 века.

Четверг

В драме пройдет маленькая антикризисная комедия "Дорогие мои бандитки", в МТА – спектакль о судьбах детей блокадного Ленинграда "Мой бедный Марат", а в музкомедии можно посмотреть "Проделки Ханумы".

В баре "Джем" пройдет фолк-праздник с группой из Санкт-Петербурга "Отава Ё", география выступлений которой простирается от Франции до Мексики и от Китая до Норвегии. Начало в 18:00.

Государственный оркестр "Сибирь" вечером представит своим зрителям концертную программу "Виктор Цой – 55!", посвященную юбилею известного рок-музыканта. В концерте примут участие Лев Шапиро, Владимир Кислов и другие исполнители. Начало мероприятия в 18:30.

В 19:00 HARAT'S PUB начнется шоу "Открытый микрофон", участие в котором может принять любой желающий. Это мероприятие для тех, кто хочет попробовать себя в жанре стендап-комедии. Вход свободный, но нужна предварительная запись в группе мероприятия.

На большой сцене драмы состоится юбилейное шоу Аниты Цой с загадочным названием "10|20". Певица представит публике смелые режиссерские идеи, модные тенденции современной хореографии и потрясающие своим великолепием костюмы. Концертная программа будет состоять из нового и хорошо забытого старого: сюда войдут лучшие хиты певицы и новый музыкальный материал. Зрителей ждут в 19:00.

На большом экране появится отечественная картина о супергероях "Защитники", лента "Джеки" о самой популярной женщине 60-х – первой леди Соединенных Штатов Жаклин Кеннеди и российская комедия "Одноклассницы: Новый поворот".

Пятница

Молодежный театр покажет свою недавнюю премьеру по произведению Надежды Тэффи "Чёртова закуска". Зрители станут участниками особого спиритического сеанса, полного сатиры и жизненной правды.

В музкомедии покажут "Прибайкальскую кадриль", а в драме – "Последнюю любовь".

В клубе Garage пройдет концерт известного рэп-исполнителя Bumble Beezy. Его считают одним из самых перспективных представителей "новой школы" рэпа. Он обладатель искрометного флоу и один из победителей в номинации Young Blood на Jagermeister Indie Awards 2016. Сбор гостей в 19:00.

Закончить вечер можно в XXXX. Здесь в 22:00 начнется вечеринка, посвященная Дню защитника Отечества. В программе MC ФЕДОРОВА, GO-GO INFINITY и BAR GIRLS XXXX, а также военный оркестр LOS BAKEROS.