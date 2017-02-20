Фото: pixabay.com
Полиция Таиланда задержала гражданку России за то, что она кормила хлебом рыб на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщается, россиянка сможет выйти под залог в размере 100 тысяч батов, или 2,8 тысячи долларов, однако до решения суда не сможет покинуть Таиланд.
Отметим, что в этой стране можно сесть в тюрьму на один год не только за ловлю экзотических рыб, но и за их кормление. Кормить рыб нельзя у побережья таиландских островов. Почти все они входят в состав национальных морских парков и находятся под охраной государства.
Комментарии
дорогой какой в тайланде корм для рыбок )))
Да ужж ............. ))))
Кормить рыбок у побережья запрещено, дабы их скапливается большое количество, а за ними и акулки подтягиваются, и начинают охотиться за всем что шевелится, в том числе и за туристами...
Если там предупреждения визуального нет на бережке, то судиться надо, просто по не знаю кормила , у нас это не запрещено.
15:38, правило везде одно. Как бы не был туп и глуп закон, но его незнание не освобождает от ответственности.