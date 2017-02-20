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Полиция Таиланда задержала гражданку России за то, что она кормила хлебом рыб на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, россиянка сможет выйти под залог в размере 100 тысяч батов, или 2,8 тысячи долларов, однако до решения суда не сможет покинуть Таиланд.

Отметим, что в этой стране можно сесть в тюрьму на один год не только за ловлю экзотических рыб, но и за их кормление. Кормить рыб нельзя у побережья таиландских островов. Почти все они входят в состав национальных морских парков и находятся под охраной государства.

