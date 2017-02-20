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Пассажирка рейсового автобуса, выпавшая из салона, погибла в Петропавловске-Камчатском — 54-летнюю женщину зажало в дверях и протащило по дороге.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, трагический инцидент произошел еще 14 февраля.

"По предварительной информации, 58-летний водитель рейсового автобуса не убедился в безопасности перевозки пассажиров, допустил выпадение 54-летней пассажирки из салона. Нога женщины оказалась зажатой в дверях. Не менее полутора километров автобус протащил пассажирку", – уточняют в полиции.

Пострадавшая была доставлена в больницу. 17 февраля женщина скончалась. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка. Также проверяется деятельность бизнесмена, выпустившего автобус на линию. Материалы будут переданы в Следственный комитет.