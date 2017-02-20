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Пассажирка рейсового автобуса, выпавшая из салона, погибла в Петропавловске-Камчатском — 54-летнюю женщину зажало в дверях и протащило по дороге.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, трагический инцидент произошел еще 14 февраля.
"По предварительной информации, 58-летний водитель рейсового автобуса не убедился в безопасности перевозки пассажиров, допустил выпадение 54-летней пассажирки из салона. Нога женщины оказалась зажатой в дверях. Не менее полутора километров автобус протащил пассажирку", – уточняют в полиции.
Пострадавшая была доставлена в больницу. 17 февраля женщина скончалась. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка. Также проверяется деятельность бизнесмена, выпустившего автобус на линию. Материалы будут переданы в Следственный комитет.
Комментарии
Помните в Барнаул пришли буржуйские автобусы где зажать пассажира невозможно? Так наши умельцы быстро эту систему вырезали! Интересно а сколько нужно людей погубить, чтобы автоматику не срезали?
если каждый будет ногу сувать, автобус не тронится! его потом пассажиры сами убьют
давайте подробнее про автобусы, где зажать невозможно насколько мне известно, там автоматика такого плана, что если дверь не закрыта, то тронуться невозможно. но зажать пассажира можно и закрыв дверь. автоматика это хорошо, но голову на плечах водителя она не заменит
14:13, раньше была как в лифте. Если двери до конечника не доехали, то реверс. А Вы знаете почему компьютер может об играть любого человека в шахматы? Компьютер не умнее, он просто не ошибается. Надеется на голову глупо. 14:11, в 1998 году практически все автобусы на 53 такие были. Дальше ругательств дело не пошло.
да что там говорить! в 20-х вообще не было дверей в травмаях! и ни кто не погиб кроме Аннушки с маслом.. и то она не ехала
- гость - 20 февраля 2017 г. 14:49 Так вроде не Аннушка погибла..она только разлила масло, а кочан отрезало Берлиозу, не?
- гость - 20 февраля 2017 г. 14:32 --- компьютер обыгрывает человека не потому, что он не ошибается, а потому, что он под это заточен на Ту-204 концевик не сработал на посадке, реверс не включился, 5 человек погибло на Ан-148 из-за поврежденной проводки компьютер принял неверные данные с 2-х датчиков, а данные с правильного 3-го забраковал. только чудом не произошла трагедия
а где пассажиры и кондуктор были в это время? Селфи делали?
"на Ту-204 концевик не сработал на посадке, реверс не включился, 5 человек погибло" Случаются и отказы техники, но значительно чаще причиной аварии является человек. Что касается авиации, то я считаю, что пилоты в современных лайнерах не для красоты сидят, а как раз для того чтобы соедить чтобы автоматика работала как ей положено.