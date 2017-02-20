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Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области нашли три занесенные снегом машины с тремя рыбаками из Алтайского края. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, утром в понедельник, 20 февраля, в МЧС поступил звонок от рыбаков, которые сообщили, что восемь человек на трех легковых машинах не могут выехать с озера Кривое Благодатского сельского совета.

Как оказалось, спасатели нашли три человека и три автомобиля. Оказалось, что остальные пятеро рыбаков являются местными жителями. Они оставили машины и ушли домой пешком.

Состояние найденных рыбаков удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.

Отметим, на 20 февраля в Новосибирской области передавали метели, снежные заносы, порывы ветра до 22 метров в секунду.