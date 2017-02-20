Фото: vk.com/barneos22

Ситуация на дорогах Алтайского края в понедельник, 20 февраля, очень тяжелая из-за непогоды — на трассах бушует снежный шторм.

Напомним, в настоящее время ограничено движение для всех видов транспорта сразу на нескольких региональных дорогах. Также ограничение введено на федеральной автомобильной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке от Барнаула до Рубцовска.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями с заснеженных дорог и впечатлениями от погоды.

"Меня на трассе от Новоалтайска до Барнаула чуть не сдуло, вот ветрище-то", – рассказывает одна из автомобилисток.

"Как теперь домой ехать?" – задается вопросом еще один пользователь.

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"Ну и погодка сегодня, ужас! Сидите дома от греха", "Побойтесь Бога, сидите дома!", "На улицу взглянуть страшно", пишут другие пользователи.

Отметим также, что ГИБДД в связи с непогодой настоятельно просит автомобилистов отказаться от поездок и быть предельно осторожными за рулем.