Фото: vk.com/barneos22
Ситуация на дорогах Алтайского края в понедельник, 20 февраля, очень тяжелая из-за непогоды — на трассах бушует снежный шторм.
Напомним, в настоящее время ограничено движение для всех видов транспорта сразу на нескольких региональных дорогах. Также ограничение введено на федеральной автомобильной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке от Барнаула до Рубцовска.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями с заснеженных дорог и впечатлениями от погоды.
"Меня на трассе от Новоалтайска до Барнаула чуть не сдуло, вот ветрище-то", – рассказывает одна из автомобилисток.
"Как теперь домой ехать?" – задается вопросом еще один пользователь.
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"Ну и погодка сегодня, ужас! Сидите дома от греха", "Побойтесь Бога, сидите дома!", "На улицу взглянуть страшно", пишут другие пользователи.
Отметим также, что ГИБДД в связи с непогодой настоятельно просит автомобилистов отказаться от поездок и быть предельно осторожными за рулем.
Комментарии
вчера поздно вечером еле добрались от Бийска до Барнаула. видимость порой абсолютно нулевая!!! пожалуйста аккуратнее, если есть возможность отложить поездку - сделайте это. мы к сожалению не могли и вынуждены были есть, что сейчас творится на трассе - страшно представить
"мы к сожалению не могли"
Все могут отложить поездку, если хорошо подумать.
Банных тоже не мог отложить поездку.