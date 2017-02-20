Фото: vk.com/barneos22

Столкновение трех автобусов произошло на проспекте Красноармейском днем в понедельник, 20 февраля, в Барнауле.

О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Красноармейский – Интернациональная в сторону Спартака. Авария с участием трех автобусов. Собирается пробка. Ищите пути объезда", – отмечает автор заметки.

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Судя по фотографиям с места событий, участниками ДТП стали два автобуса большой вместимости и маршрутка.