Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трех автобусов произошло на проспекте Красноармейском днем в понедельник, 20 февраля, в Барнауле.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Красноармейский – Интернациональная в сторону Спартака. Авария с участием трех автобусов. Собирается пробка. Ищите пути объезда", – отмечает автор заметки.
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Судя по фотографиям с места событий, участниками ДТП стали два автобуса большой вместимости и маршрутка.
Комментарии
нечего было левым рядом ехать
гонщики обдолбанные...
так кто в заезде занял первое место? красный болид? у желтого ваще чумавая турбина сверху. сколько у него кобыл интересно. а боком он валит? а между ними пейс кар да стоит? а где маршалы гонки? классное место у фотографа. сколько билет стоил на гонку?