Среда, 22 Февраль, 10:42

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,86
€ 61,21
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2017Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияКрушение вертолета над Телецким озером
Новости

ИСК "Союз" предлагает выгодно купить квартиру

, ИА "Амител"
Эксперты компании ИСК "Союз" рассчитали платежи в ипотеку за квартиры с разными планировками

Специалисты ИСК "Союз" рассмотрели преимущества планировочных решений и рассчитали возможности каждой такой покупки.
"Сегодня в жилом комплексе "Времена года" покупателям доступны квартиры с различными планировками. Приобрести жилье в этом комплексе можно по беспроцентной рассрочке от застройщика либо по ипотеке от ведущих банков города Барнаула", – рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз" Елена Владимировна Греб.

Эксперт Греб Елена Владимировна, заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз"

Просторная "однушка":
Однокомнатная квартира в ЖК "Времена года" метражом 36,2 кв. м – это вместительное комфортабельное жилье с логичной классической планировкой. Такая квартира состоит из просторной жилой комнаты удобной прямоугольной формы, квадратной кухни с выходом на большую лоджию. Приобрести такое жилье в доме на Взлетной, 115 можно за 1 393 700 рублей. По расчетам ПАО "Сбербанк", первоначальный взнос составит 278 740 руб. (или 20%). При ипотеке сроком на 15 лет размер ежемесячных выплат составит чуть более 13 000 рублей.

"Двушка" популярного метража
Площадь доступной двухкомнатной квартиры в ЖК "Времена года" составляет 62,4 кв. м, а стоимость – 2 121 600 руб. Это самый ходовой метраж в сегменте современного двухкомнатного жилья. Такая квартира состоит фактически из  двух пространств – частного и общественного. Частную зону образуют две жилые комнаты, одна из которых имеет выход на лоджию, а напротив расположена кухня, санузел и холл с огромной виражной лоджией. Если рассмотреть условия покупки этой двухкомнатной квартиры также в ипотеку, то платеж оказывается посильным практически для любого желающего. При условии первоначального взноса 20% и сроке кредитования 15 лет ежемесячный платеж составит около 20 000 рублей.

"Трешка" для всей семьи

Трехкомнатная квартира в ЖК "Времена года" доступна покупателям в метраже 83,6 кв. м. Объект отличается удобной планировкой, все комнаты прямоугольные и вместительные, жилое пространство превалирует над зонами общего пользования. При этом заметной изюминкой является наличие двух лоджий. "Трешку" также можно купить в ипотеку, ее общая стоимость составит 2 758 800 руб. Эксперты также рассчитали условия кредитования от ПАО "Сбербанк". Потенциальным заемщикам стоит рассчитывать на ежемесячный платеж немногим больше 24 тысяч рублей. По условиям ипотеки размер первоначального взноса также составит 20 процентов, а в качестве срока кредитования мы выбрали период в 20 лет.

Также сегодня ИСК "Союз" предлагает покупателям новую планировку трехкомнатной квартиры. Такая трехкомнатная квартира стоит всего 2 111 400 рублей, а платеж по ипотеке равнозначен платежу за двухкомнатную квартиру.

Все суммы ежемесячного платежа являются ориентировочными.
По условиям ипотечного кредитования, точного расчета ежемесячного платежа и наличии квартир следует обратиться в офис застройщика ИСК "Союз" по телефону: (3852) 58-10-58.
Приобрести любой понравившийся вариант можно в офисе застройщика ИСК "Союз":
Мобильный офис на стройке (экскурсии по жилому комплексу "Времена года" от отдела продаж): г. Барнаул, ул. Взлетная, дом 95 
Мобильный офис продаж. Телефон: (3852) 58-10-58
Центральный офис г. Барнаул, пр-т Калинина, дом 112. Офис 101. Телефон: (3852) 58-10-58 Застройщик: ООО "ИСК"Союз"
декларация на сайте: WWW.ISK-SOYUZ.RU

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
10:33
Жителя Алтайского края оштрафовали на тысячу рублей за плевок в лицо теще 0
10:30
"Сибирские сети" приглашают барнаульцев на бесплатную фотосессию с хаски 0
10:23
Актер Федор Добронравов приедет на Шукшинский кинофестиваль со спектаклем 0
10:20
Компания Tele2 подвела итоги своей работы 1
10:15
Актер Киану Ривз назвал условия своих съемок в продолжении "Матрицы" 1
10:04
Автомобиль перевернулся на трассе под Бийском. Фото 0
09:49
Ученые из РФ научились распознавать странное поведение людей по походке 4
09:37
Дороги в 21 районе Алтайского края остаются закрытыми 3
09:30
Насладиться реальностью с нового Volkswagen Tiguan можно в эти выходные 0
09:25
Семейная Масленица пройдет на рынке ВДНХ 0
09:19
Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина 0
09:00
Драйв, адреналин и позитив: магазин "Трофей" провел зимний фестиваль 0
08:59
Минтруд предлагает установить МРОТ отдельно для каждого региона 11
08:54
Почему на Масленицу сжигают чучело? 10
08:39
Барнаульцев ждут семибалльные пробки утром 22 февраля 1
08:30
ИСК "Союз" предлагает выгодно купить квартиру 0
08:19
Белый дом сообщил о планах Трампа пойти на "сделку" с Россией 0
08:06
Какими блинами можно удивить мужчин на 23 февраля? 2
08:00
"Ростелеком" подключит к скоростному интернету 24 села Алтайского края 13
07:29
"Планируем пересадку сердца": как на Алтае развивают трансплантацию органов 0
07:08
Сколько дней россияне будут отдыхать на 23 февраля? 29
06:45
Дом со спортзалом и двумя гаражами продают в Барнауле за 10,8 млн руб. Фото 7
06:27
Как провести День защитника Отечества в Барнауле и куда сводить мужчину? 4
06:01
Алтайский край дополнительно получил 2,1 млрд рублей из федеральной казны 2
05:06
Экстремальная погода в Алтайском крае 22 февраля пойдет на спад 0
02:13
Найдено главное отличие между мужской и женской дружбой 3
00:03
Ученые рассказали, как цвет обоев влияет на секс и сон 8
23:14
Японский студент попал в книгу рекордов Гиннесса за щелчки пальцами. Видео 1
22:12
Почетные граждане Новосибирска получили по ошибке медали с флагом Италии 0
21:13
Патриарх Кирилл выберет название банка для бедных – СМИ 13
20:18
Порошенко призвал усилить антироссийские санкции из-за документов ЛНР и ДНР 0
19:56
Гендиректора алтайской стройфирмы обвиняют в хищении 90 млн руб. дольщиков 3
19:29
Песков: вопрос об ограничении наличных расчетов заслуживает внимания 1
19:07
Коротко о главном: шторм на Алтае, поиски вертолета и проект набережной
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 февраля
18:56
Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области 0
18:28
Захарова сообщила о заблокированном Украиной в СБ ООН заявлении по Чуркину 0
18:08
ДТП с участием двух БТР произошло на въезде в Новосибирск. Видео 0
17:56
Власти Барнаула надеются на любовь горожан к набережной Оби 0
17:42
Скончался президент Союза зернопереработчиков Алтая Виктор Фоминых 2
17:29
Житель Алтайского края зарубил топором знакомого – СК 0
17:19
Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Алтайском крае 0
17:06
МИД РФ опубликовал стихи Сергея Лаврова о Виталии Чуркине 1
16:59
"Я русский человек и люблю свою страну": Буре об отказе от гражданства США 3
16:42
Внедорожник Land Cruiser врезался в стену дома в центре Барнаула. Фото 15
16:28
Глава Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом 11
16:16
Ритейлер "Лента" может открыть в Барнауле новый супермаркет 10
16:07
Надежда Савченко официально отказалась от депутатской неприкосновенности 3
15:54
Прославленный хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства 13
15:36
Власти России обсуждают возможность ограничения оплаты наличными 31
15:28
Суд отправил двух бийчанок в колонию за создание финансовой пирамиды 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.