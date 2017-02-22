Специалисты ИСК "Союз" рассмотрели преимущества планировочных решений и рассчитали возможности каждой такой покупки.

"Сегодня в жилом комплексе "Времена года" покупателям доступны квартиры с различными планировками. Приобрести жилье в этом комплексе можно по беспроцентной рассрочке от застройщика либо по ипотеке от ведущих банков города Барнаула", – рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз" Елена Владимировна Греб.



Эксперт Греб Елена Владимировна, заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз"

Просторная "однушка":

Однокомнатная квартира в ЖК "Времена года" метражом 36,2 кв. м – это вместительное комфортабельное жилье с логичной классической планировкой. Такая квартира состоит из просторной жилой комнаты удобной прямоугольной формы, квадратной кухни с выходом на большую лоджию. Приобрести такое жилье в доме на Взлетной, 115 можно за 1 393 700 рублей. По расчетам ПАО "Сбербанк", первоначальный взнос составит 278 740 руб. (или 20%). При ипотеке сроком на 15 лет размер ежемесячных выплат составит чуть более 13 000 рублей.

"Двушка" популярного метража

Площадь доступной двухкомнатной квартиры в ЖК "Времена года" составляет 62,4 кв. м, а стоимость – 2 121 600 руб. Это самый ходовой метраж в сегменте современного двухкомнатного жилья. Такая квартира состоит фактически из двух пространств – частного и общественного. Частную зону образуют две жилые комнаты, одна из которых имеет выход на лоджию, а напротив расположена кухня, санузел и холл с огромной виражной лоджией. Если рассмотреть условия покупки этой двухкомнатной квартиры также в ипотеку, то платеж оказывается посильным практически для любого желающего. При условии первоначального взноса 20% и сроке кредитования 15 лет ежемесячный платеж составит около 20 000 рублей.

"Трешка" для всей семьи

Трехкомнатная квартира в ЖК "Времена года" доступна покупателям в метраже 83,6 кв. м. Объект отличается удобной планировкой, все комнаты прямоугольные и вместительные, жилое пространство превалирует над зонами общего пользования. При этом заметной изюминкой является наличие двух лоджий. "Трешку" также можно купить в ипотеку, ее общая стоимость составит 2 758 800 руб. Эксперты также рассчитали условия кредитования от ПАО "Сбербанк". Потенциальным заемщикам стоит рассчитывать на ежемесячный платеж немногим больше 24 тысяч рублей. По условиям ипотеки размер первоначального взноса также составит 20 процентов, а в качестве срока кредитования мы выбрали период в 20 лет.

Также сегодня ИСК "Союз" предлагает покупателям новую планировку трехкомнатной квартиры. Такая трехкомнатная квартира стоит всего 2 111 400 рублей, а платеж по ипотеке равнозначен платежу за двухкомнатную квартиру.

Все суммы ежемесячного платежа являются ориентировочными.

По условиям ипотечного кредитования, точного расчета ежемесячного платежа и наличии квартир следует обратиться в офис застройщика ИСК "Союз" по телефону: (3852) 58-10-58.

Приобрести любой понравившийся вариант можно в офисе застройщика ИСК "Союз":

Мобильный офис на стройке (экскурсии по жилому комплексу "Времена года" от отдела продаж): г. Барнаул, ул. Взлетная, дом 95

Мобильный офис продаж. Телефон: (3852) 58-10-58

Центральный офис г. Барнаул, пр-т Калинина, дом 112. Офис 101. Телефон: (3852) 58-10-58 Застройщик: ООО "ИСК"Союз"

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