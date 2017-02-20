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Комиссия по делам несовершеннолетних организовала рейд и обнаружила, что в кафе барнаульского ТРЦ "Пионер" подростку продали алкоголь, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении в отношении продавца.

По словам специалистов, они провели там рейд, так как уже получили сигнал о продаже алкоголя детям в этом кафе. Эксперты призывают барнаульцев быть бдительными и сообщать о подобных инцидентах.