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Комиссия по делам несовершеннолетних организовала рейд и обнаружила, что в кафе барнаульского ТРЦ "Пионер" подростку продали алкоголь, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении в отношении продавца.
По словам специалистов, они провели там рейд, так как уже получили сигнал о продаже алкоголя детям в этом кафе. Эксперты призывают барнаульцев быть бдительными и сообщать о подобных инцидентах.
Комментарии
дык. что делал октябренок в Пионере? куда смотрят пионеры? надо дополнительные отряды пионеров, нужно что то делать с алкоголем, кто если не они? )
алкашня конечно же пойдет в кафе пионер)