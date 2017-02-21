Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Настоящий праздник любителей активного зимнего отдыха прошел в Барнауле. 18 февраля в семейно-развлекательном комплексе "Березка" состоялся Зимний фестиваль, организованный сетью магазинов "Трофей". Солнечная и относительно теплая погода порадовала организаторов соревнований. Зрителей, пришедших на праздничное мероприятие, ждали увлекательные любительские гонки на снегоходах, в которых мог принять участие любой владелец этого транспортного средства.

Соревнования проходили на специально подготовленной и оборудованной трассе с искусственными препятствиями в виде овального трека с поворотами. За соблюдением правил безопасности и ходом проведения гонки на мероприятии следили профессиональные судьи по мотокроссу.

Помимо захватывающего зрелища, когда участники гонок соревновались за призовые места, барнаульцы принимали участие в захватывающем тест-драйве на снегоходах брендов Stels и "Русская механика", покататься на собачьей упряжке, испытать свою меткость в арбалетно-лучном тире от Трофея, а также поучаствовать в различных конкурсах, подготовленных организаторами.