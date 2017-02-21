Cмартфоны с поддержкой LTE были особенно популярны в 2016 году. Так, за год продажи 4G-телефонов выросли, и их доля составила 14%. Лидером среди регионов по количеству смартфонов, работающих в сети 4G, является Москва, где количество таких устройств достигло 34%. В целом по России доля смартфонов в сети Tele2 составила более половины от общего числа зарегистрированных устройств.

Самым популярным смартфоном в сети оператора стал брендированный Tele2 Mini, запущенный в продажу год назад. На втором и третьем местах расположились устройства Apple – iPhone 5S и iPhone 4S. За ними следуют несколько моделей Samsung Galaxy.

В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: ее доля увеличилась по сравнению с 2015 годом и составила 84%. Второе место занимает система iOS (8%) Третье место по-прежнему у ОС Windows Phone, у нее 4% от всех операционных устройств.

С ростом популярности смартфонов увеличился также и объем передачи данных в сети Tele2. Средний трафик на одного пользователя в 2016 году вырос в три раза. Этому способствовало повсеместное строительство сетей 3G/4G, выход на рынок брендированных смартфонов и выгодные предложения оператора. В 2016 году Tele2 предложила своим клиентам тарифы с безлимитным доступом к социальным сетям и популярному мессенджеру WhatsApp, а также ряд услуг, обеспечивающих абонентам комфортный и недорогой доступ в интернет.