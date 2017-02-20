Фото: телеканал "Катунь 24"

Группа спасателей из Москвы займется поисками вертолета Robinson в акватории Телецкого озера — специалисты прибудут к месту операции с дополнительным оборудованием.

"Сегодня, 20 февраля, к месту проведения поисков вертолёта Robinson на Телецком озере прибывает группа спасательного центра "Лидер" из города Москвы с дополнительным глубоководным поисковым оборудованием", – сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Читайте также: Обслуживавшая упавший на Алтае вертолет компания заявила о его исправности

На вооружении столичных специалистов находится подводный аппарат ROVbuilder-600, который используется для осмотровых работ и извлечения крупных предметов со дна водоемов. Также будет задействован гидролокатор бокового обзора SeaKing TowFish, экспериментальный гидролокационный комплекс "Неман ГБОЭ-100".

"Как только позволит погода, сегодня будет продолжена работа с применением глубоководного аппарата Falcon. При наличии погодных условий будет осуществляться аэровизуальное обследование акватории Телецкого озера и прилегающей территории", – добавляют в МЧС.

Читайте также: Дополнительное оборудование задействуют для поисков вертолета на Алтае

Напомним, данные о крушении вертолета в акватории Телецкого озера поступили вечером 12 февраля. Поисковая операция была развернута с утра 13 февраля. В ходе поисков были обнаружены фрагменты воздушного судна.

Также в первый день в озере нашли тело женщины. В данный момент установлено, что это Елена Ракитская — супруга пилота вертолета Дмитрия Ракитского.

Читайте также: Экспериментальную аппаратуру применят для поисков на Телецком озере — СМИ

Кроме них, по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По факту случившегося расследуется уголовное дело.