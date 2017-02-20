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Отключение электричества произошло в 12 населенных пунктах Алтайского края днем в понедельник, 20 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

Об отключении света стало известно в 13:40 (крск.). Света нет в шести районах края (Егорьевский, Шипуновский, Змеиногорский, Ребрихинский, Первомайский и г. Барнаул).

В восстановлении света участвуют 47 сотрудников РСЧС и 17 единиц техники.

Напомним, в Алтайском крае на 20 и 21 февраля передано штормовое предупреждение из-за сильного ветра, продолжительных метелей и снежных заносов. В крае из-за непогоды перекрыто несколько трасс.

Как сообщает пресс-служба МРСК "Сибирь", во всех производственных отделениях Алтайэнерго к ликвидации последствий непогоды готовы 244 бригады и более 400 единиц техники. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов в распоряжении энергетиков 20 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 1662 кВт.

