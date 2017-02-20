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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в следующем году россияне будут праздновать 75-летие победы в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщается, юбилей в России будут праздновать 2 февраля 2018 года.

"Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", — сказано в документе.

2 февраля 1943 года — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Волгоград назывался Сталинградом до 1961 года.