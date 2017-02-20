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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в следующем году россияне будут праздновать 75-летие победы в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как сообщается, юбилей в России будут праздновать 2 февраля 2018 года.
"Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", — сказано в документе.
2 февраля 1943 года — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Волгоград назывался Сталинградом до 1961 года.
Комментарии
А что по ветке либерасты то писать будут -то? Типо Сталин-фашизд,не?
20 февраля Владимир Путин подписал данный указ и назначил главой организационного комитета Дмитрия Рогозина, который по совместительству занимает пост вице-премьера. Мероприятие назначено на 2 февраля 2018 года, ровно к 75-летнему юбилею.
У Рогозина сейчас имеется месяц, чтоб создать и утвердить состав комитета. После того как необходимое количество людей наберется, они приступят к планировке мероприятия и созданию развлекательной программы...
Всё что связано со Второй мировой войной не может быть поводом для празднований и развлечений, это величайшая мировая трагедия, помнить и скорбить надо в это день.
А для вовы, любая война это развлечение, правда своих побед не случилось, поэтому отмечаем даты побед другого государства и другого лидера
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