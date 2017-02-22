Многие барнаульцы помнят ВДНХ — место, где можно было ознакомиться с достижениями народного хозяйства. Теперь на этом месте планируется построить зону отдыха. Новым ВДНХ города стал одноименный рынок-ярмарка, расположенный на улице Взлётная, 2к. Это место, где представлены настоящие достижения от хозяйств, свежие фермерские товары со всего Алтайского края и не только.

Современный, но вполне традиционный рынок объединил на своей территории множество товаров: мясо, птицу, рыбу, деликатесы, молочные продукты, сыр и яйца, кондитерские изделия, полуфабрикаты, бакалею, специи, фрукты и овощи. Украшением ярмарки является и фирменное кафе от одного из производителей напитков – "Ферма Бочкари". Помимо собственной продукции "Бочкарей", в заведении представлены пельмени ручной лепки и другие блюда.

В павильоне ВДНХ можно найти как непродовольственные товары, так и дополнительные услуги: ремонт обуви, зонтов, изготовление ключей, пошив одежды, часовая мастерская, ювелир, товары для детей, товары для праздника, всё для бань, товары для сада и огорода.

Ассортимент товаров продолжает расти – каждый месяц на территории ярмарки "ВДНХ" открываются новые отделы, в планах – привлечение к сотрудничеству совсем небольших производителей, с продукцией которых жители города пока ещё не были знакомы.

Ярмарка "ВДНХ" старается сделать посещение рынка радостным событием и регулярно проводит тематические праздники на своей территории. Так, 26 февраля на площадке перед ярмаркой "ВДНХ" состоится семейный праздник в честь Масленицы. Всех гостей ожидает катание на пони и собачьих упряжках, богатырские забавы, столб с призами, воздушный шар, игры, конкурсы, розыгрыши и подарки.

Начало праздника, ярмарка, продажа, ремесленники – 10:00 ч.

Масленичные забавы —13:00 ч.

Адрес рынка ВДНХ: город Барнаул, улица Взлетная, 2к.