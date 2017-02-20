Фото: xoroshiy.ru
Житель Быстроистокского района Алтайского края идет под суд за смертельное избиение собственного отца, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление было совершено в начале декабря прошлого года в селе Акутиха. Днем отец и сын вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора.
В ходе конфликта сын нанес родителю по голове несколько ударов рукой, а также стеклянной бутылкой.
Затем обвиняемый начал избивать отца ногами. На следующий день от полученных травм потерпевший умер.
Злоумышленник признался в содеянном. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
Комментарии