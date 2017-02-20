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Россия больше всего пива и мяса поставляет Украине, хотя эта страна ввела запрет на поставки российских продуктов. Об этом пишут "Ведомости".

Такие показатели достигнуты благодаря импорту в Донбасс. Что касается пива, то его импорт увеличился в полтора раза — до 38,46 миллиона долларов. Что касается мяса, его Украина почти не покупала. Тем не менее этого продукта на Украину в прошлом году поступило 47,893 тонны.

Как пишет издание, теперь на Украину приходится почти 30% от объема российского экспорта пива и мяса. В Донбассе говорят, что сам ввоз в ДНР увеличился, но объемы стали значительно меньше.