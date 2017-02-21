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Оппозиция обсуждает отставку главы парламента Алтайского края Романенко

, ИА "Амител", Александра Черданцева
"Свержение" пока только в стадии переговоров

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Депутаты оппозиционных фракций обсуждают вопрос консолидации сил для отставки спикера АКЗС Александра Романенко. О том, что этот вопрос обсуждается в кулуарах, нам стало известно от нескольких источников, но все пожелали остаться неназванными.

Справедливости ради отметим, что, по нашим данным, представители трех фракций – "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР – пока не имеют четкой договоренности и не факт, что она вообще будет.

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов сообщил корреспонденту ИА "Амител" , что в таких обсуждениях участия пока не принимал ни он, ни фракция. Глава коммунистов в АКЗС Мария Прусакова от комментариев отказалась, как и лидер фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

Но некий сигнал все же очевиден, даже если подписи собраны не будут.  Чтобы этот вопрос вынесли на сессию, собрать требуется 23 подписи депутатов. Ровно столько сегодня в сумме в этих трех фракциях. Так что даже если одна откажется, то на всеобщее обсуждение тему выносить не будут.

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Претензий несколько. Это недовольство тем, что Александр Романенко занимает сразу две должности: спикер АКЗС и глава регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае. Также оппозиция упрекает его в несоблюдении даваемых обещаний.

На вопрос корреспондента ИА "Амител" , дело именно в работе Романенко или задача в целом –  организовать шум, один из собеседников ответил, что претензии именно к нему. "Мы Лоора (спикер АКЗС прошлого, шестого созыва – прим. ред.) теперь добрым словом вспоминаем", – ответил один из депутатов.

А вот вице-спикера прошлого созыва тоже пытались снять с поста. Попытка успеха не имела.

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Впрочем, как нам думается, цель не столько собрать эти подписи, сколько обратить внимание спикера на претензии депутатов меньшинства и как-то простимулировать его пойти на уступки.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.02.2017 07:45
- гость -

А какую роль играет спикер? Просто координирует деятельность Заксобрания ? Что такого он делает, что надо его убирать?

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21.02.2017 07:46
Дюша Метёлкин

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