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Заявление о причастности "российских властных структур" к попытке государственного переворота в Черногории сделал прокурор балканской страны Миливое Катнич, передает "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian.

Ранее сообщалось, что в канун парламентских выборов в октябре 2016 года в Черногории арестовали 14 сербов, которые якобы входили в организацию, намеревавшуюся совершить переворот.

Организаторами данной группы называли неких "русских националистов". В данный же момент прокурор Черногории полагает, что к попытке переворота могут быть причастны властные структуры РФ.

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Миливое Катнич призвал руководство России "провести расследование в отношении этих органов". Также он уточнил, что прокуратуре в своем расследовании помогут разведки США и стран Европы.