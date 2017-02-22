Сегодня крупнейший за Уралом региональный интернет-провайдер "Сибирские сети" помогает жителям Алтайского края решать вопросы, предоставляя услуги качественного высокоскоростного интернета и цифрового телевидения. Но ранее человек был вынужден обмениваться информацией совершенно другими способами. Тогда он нашел себе верного друга и помощника – Сибирского хаски. Эти выносливые собаки не только были главным средством передвижения, но и доставляли почту и лекарства в сибирские села.

Благодаря своей запоминающейся внешности и жизнерадостному поведению они покорили тысячи простых людей по всему миру. В стороне не остался и интернет-провайдер "Сибирские сети". Компания решила познакомить жителей Барнаула с Сибирскими хаски и приглашает всех желающих в ближайшее воскресенье на празднование Масленицы в парк "Лесная сказка", где каждый сможет бесплатно сфотографироваться с добрыми и ласковыми, невероятно красивыми собаками породы Сибирский хаски.

Фотосессия с хаски состоится в парке "Лесная сказка" 26 февраля 2017 г. (с 12:00 до 14:00, рядом с входом в зоопарк).

Компания "Сибирские сети" предоставляет возможность самостоятельно сфотографироваться на личные фотоаппараты и телефоны.

"Сибирские сети" — региональная телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги высокоскоростного интернета и телевидения, а также телефонии и видеонаблюдения для частных лиц, корпоративных пользователей и государственных учреждений. На сегодняшний день компания присутствует в 30 городах СФО, клиентская база "Сибирских сетей" насчитывает порядка 350 тыс. абонентов. По количеству абонентов компания входит в тройку лидеров интернет-провайдеров Сибири.