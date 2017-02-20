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Непогода, обрушившаяся на Алтайский край в понедельник, 20 февраля, стала причиной введения в регионе режима чрезвычайной ситуации.

"По распоряжению губернатора Александра Карлина на территории Алтайского края введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято в связи со сложившимися погодными условиями", – проинформировали в пресс-аппарате регионального правительства.

Для ликвидации последствий стихии задействуют технику предприятий и организаций. Контролировать ситуацию поручено зампреду краевого правительства Виктору Мещерякову.

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Также отметим, что в связи с тяжелыми погодными условиями временно закрыто движение по всем трассам.