Фото: vk.com/barneos22
Непогода, обрушившаяся на Алтайский край в понедельник, 20 февраля, стала причиной введения в регионе режима чрезвычайной ситуации.
"По распоряжению губернатора Александра Карлина на территории Алтайского края введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято в связи со сложившимися погодными условиями", – проинформировали в пресс-аппарате регионального правительства.
Для ликвидации последствий стихии задействуют технику предприятий и организаций. Контролировать ситуацию поручено зампреду краевого правительства Виктору Мещерякову.
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Также отметим, что в связи с тяжелыми погодными условиями временно закрыто движение по всем трассам.
Комментарии
когда ждать новость о 10 бальних вечерних пробках? Когда на выселки обратно все поедут?
Знатно метет
некоторые обкакались и тянутся 20-30 км/ч. ну сцыте вы ездить в такую погоду, ну не выезжайте сегодня вообще, не испытывайте нервы себе и другим!
надо отзывать МЧС-ников с Телецкого - ЧС в АК! тут им реальной работы - море
некоторые обкакались и тянутся 20-30 км/ч. ну сцыте вы ездить в такую погоду, ну не выезжайте сегодня вообще, не испытывайте нервы себе и другим!
Это кОрОваны
Гонец из Пензы, тебя забыли спросить.
че там на бийской трассе?
кто в курсе?
Класс на улице. Сейчас прошелся по Малахова. Прохожие идут буквой Зю, буксуют но идут.
Малой, а я обкакавшихся тоже не просил отзываться
Гонец из Пензы?,100% что одни понты, и больше ничего из себя не представляешь, причем понты гнилые, и 100% что у тебя ни автомобиля ни прав на него никогда нет и небыло.