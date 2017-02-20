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Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева считает, что российские школьники должны сдавать ЕГЭ по отечественной истории в качестве обязательного предмета. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Это заявление она сделала на конференции "История в XXI веке глазами школьников" в Совете Федерации. По ее мнению, все школьники без исключения должны сдавать этот предмет.

Сейчас школьники в России сдают только два обязательных ЕГЭ – по русскому языку и математике. В 2022 году в этом списке окажется иностранный язык.

