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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления о том, что некие государственные структуры РФ могут быть причастны к попытке государственного переворота в Черногории.

"Что касается упомянутой вами новости, то она стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе в хакерских атаках против всего Запада, вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое другое", – цитирует РИА Новости слова Лаврова.

Глава МИДа подчеркнул, что ни по одному из данных голословных обвинений ни одного факта не было предъявлено.

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Напомним, что ранее специальный прокурор Черногории Миливое Катнич указывал на то, что некие "российские государственные органы" были связаны с попыткой переворота в Черногории осенью прошлого года.