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КНДР не признает брата Ким Чен Ына в мужчине, убитом в Малайзии

, ИА "Амител"
В посольстве ссылаются на паспорт, который нашли у убитого

Фото: kpcdn.net

Посол Северной Кореи в Малайзии Кан Чхоль отметил, что их страна не верит в то, что в аэропорту Малайзии был убит брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Reuters.

По словам посла, спустя неделю после убийства им не предоставили "ясных" заключений о причинах смерти. Он отметил, что они не доверяют малайзийской полиции.

"Посольство определило личность убитого. Это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте", — сказал посол.

Как сообщается, КНДР настаивает на совместном расследовании убийства этого человека. 

Напомним, покушение произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Оттуда брат Ким Чен Ына собирался лететь к своей семье в Макао. Есть предварительная информация, что старший брат Ким Чен Ына мог быть отравлен. Но каким именно ядом, также неизвестно.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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