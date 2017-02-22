19 февраля распахнуло свои двери новое заведение сети "Грильница". Располагается оно на Красноармейском проспекте в помещении бывшего магазина "Мария-Ра".

Отличия этого заведения от других точек "Грильницы" видны сразу. Это кафе, теперь любой желающий может прийти и перекусить, сидя за уютным столиком. В заведении также есть мягкие посадочные места на 20 человек. Меню заведения осталось прежним: шаурма, лапша-wok, пицца, роллы и хот-доги, а также новые виды кофе. В скором времени в кафе "Грильница" можно будет приобрести полноценный завтрак. Стоит отметить, что алкоголь продавать в кафе не собираются.

Стоимость блюд в кафе не будет отличаться от цен в остальных точках сети, за исключением новых сортов кофе, что является приятным бонусом для посетителей. Скидки и акции ждут всех посетителей в первую неделю работы, а 25 февраля "Грильница" разыграет новые IPhone7. За качество продуктов отвечает строгий контроль, используются только свежие овощи и мясо.

"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась пять лет и делала упор только на шаурму. Сегодня меню сети разнообразно: пицца, суши, гриль, китайская лапша, хот-доги, салаты, закуски и многое другое. Цены в заведении более чем демократичные, например, цена на шаурму весом 350 г начинается от 110 рублей.

Кафе расположено по адресу: Красноармейский, 61.