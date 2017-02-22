19 февраля распахнуло свои двери новое заведение сети "Грильница". Располагается оно на Красноармейском проспекте в помещении бывшего магазина "Мария-Ра".
Отличия этого заведения от других точек "Грильницы" видны сразу. Это кафе, теперь любой желающий может прийти и перекусить, сидя за уютным столиком. В заведении также есть мягкие посадочные места на 20 человек. Меню заведения осталось прежним: шаурма, лапша-wok, пицца, роллы и хот-доги, а также новые виды кофе. В скором времени в кафе "Грильница" можно будет приобрести полноценный завтрак. Стоит отметить, что алкоголь продавать в кафе не собираются.
Стоимость блюд в кафе не будет отличаться от цен в остальных точках сети, за исключением новых сортов кофе, что является приятным бонусом для посетителей. Скидки и акции ждут всех посетителей в первую неделю работы, а 25 февраля "Грильница" разыграет новые IPhone7. За качество продуктов отвечает строгий контроль, используются только свежие овощи и мясо.
"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась пять лет и делала упор только на шаурму. Сегодня меню сети разнообразно: пицца, суши, гриль, китайская лапша, хот-доги, салаты, закуски и многое другое. Цены в заведении более чем демократичные, например, цена на шаурму весом 350 г начинается от 110 рублей.
Кафе расположено по адресу: Красноармейский, 61.
Комментарии
Глутама́т на́трия — мононатриевая соль глутаминовой кислоты, популярная пищевая добавка E621. Представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Синтетический глютамат натрия обладает токсическими свойствами и излишне возбуждает клетки головного мозга, а при частом употреблении может вызвать в них необратимые изменения, особенно у детей и подростков. Если беременная женщина употребляет продукты с глутаматом натрия, и к тому же пьёт сладкие напитки, в которых содержится аспартам, то вредные вещества, содержащиеся в них, могут проникать через плаценту, и поражать нервную систему и мозг плода. Приятного аппетита!
Ты еще не написал, что соль. сахар, молоко, жиры, белки в больших дозах тоже вредны
мало того, при приготовлении еды используется дигидрогена монооксид...
нормально в Грильнице готовят! без всяких добавок! зачем в разовую еду которую купят и сразу съедят добавлять химию??? химию добавляют только в продукты которые хранятся месяцами! но блин если алкоголь продаваться не будет то увы плохо! так как данное меню лучше употреблять только с пенными напитками, ну на крайний случай с Квасом
22.02.2017 11:37 - гость - Вы уже почитайте, что ли, что такое глутамат натрия, а также историю о том, как его стали считать вредным. (До кучи можете ознакомиться с историей о том, почему считается таким полезным шпинат)))