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Суд вынес приговоры в отношении 13 жителей Алтайского края, которые похитили имущество птицефабрики на сумму более 1,5 миллионов рублей.

"Органами следствия и судом было установлено, что данные лица на протяжении длительного времени, начиная с ноября 2013 года, совершали кражи корма и кур, а также другого имущества, списывая его недостатки на производственные нужды", – сообщили в региональной прокуратуре.

Злоумышленники действовали сообща и в итоге похитили имущество на сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей. Примечательно, что кражи осуществляли сами работники предприятия, а также представители охраны.

Четверым подсудимым назначены реальные сроки лишения свободы.