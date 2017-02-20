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Представители молодежного парламента при Госдуме РФ обратились в Министерство образования и науки с просьбой ввести в школах курс профориентации.

Как пишет газета "Известия", автором инициативы стала председатель парламента, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Кувшинова, представляющая Алтайский край. По ее мнению, сегодня слишком много выпускников выбирают профессии, не востребованные на рынке труда. Как сообщила изданию Кувшинова, многие идут учиться на юристов и экономистов, тогда как в стране наблюдается острая нехватка инженерных и рабочих кадров.

"На протяжении многих лет одним из наших приоритетных проектов был конкурс профессионального мастерства "Zaсобой", который предусматривал профдиагностику и обучение специалистов-педагогов. Мы тестировали школьников с 8 по 11 классы и пришли к неутешительным выводам: несмотря на перенасыщение рынка труда юристами и экономистами, большинство ребят видят себя именно в этих сферах", — отметила Наталья Кувшинова.

По мнению депутата, проблема в том, что ни сами дети, ни родители, ни школьные учителя не информированы о реальном положении дел на рынке. Они не знают, какие профессии будут востребованы на момент окончания выпускниками вузов.

"Системно вопрос профориентации на образовательных площадках никак сейчас не решается. Нужно вводить профуроки в программу", — добавила Кувшинова.

В письме, направленном министру образования Ольге Васильевой, содержится несколько возможных вариантов внедрения профориентации в школы. Первый — отдельные специальные уроки, для которых будет разработана собственная методическая программа. Депутат рассказала, что еще одним вариантом профподготовки школьников могут быть отдельные классные часы, посвященные профессиям. Итоги тестирований, проведенных в рамках проекта "Zaсобой", показали, что в старших классах повлиять на решение школьников достаточно сложно.

Отметим, что в Министерстве образования готовы рассмотреть обращение, а также развивать систему профессиональной ориентации школьников. Уроки профориентации уже существуют во многих школах по всей стране, но носят факультативный характер. Как рассказала "Известиям" замдиректора по воспитательной работе барнаульской школы № 132 Ольга Савельева, в их учебном заведении профподготовка существует уже 5 лет. Занятия включены в план воспитательной работы с 1 по 11 классы.