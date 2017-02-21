Американские ученые доказали, что по цвету глаз можно определить, талантлив человек или нет. Как пишет "Федеральное агентство новостей", исследователи из университета Луисвилла в США утверждают, что заложенные способности отражаются на цвете радужной оболочки.

Так, у особенно талантливых людей васильковый цвет глаз, это заложено в их генах. Способными также признали и людей с голубыми глазами, мало того, они обладают высокой конкурентностью и настойчивостью в достижении своих целей.

Не повезло, по мнению ученых, обладателям карих глаз – они менее талантливы и часто испытывают неудовлетворенность из-за неспособности воплотить свои амбиции.