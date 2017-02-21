Компания "Вольга" презентует 3D-версию блокбастера Джеймса Кэмерона "Терминатор 2. Судный день". В России "Вольга" выпустит боевик одновременно с мировой премьерой фильма. Дата 24 августа выбрана не случайно. Именно в конце августа 20 лет назад, согласно прологу картины, началась война людей и машин.

Отметим, что премьера трехмерной версии прошла недавно на Берлинском кинофестивале. Режиссер картины Джеймс Кэмерон гарантирует высочайшее качество 3D от той же команды, что работала над конвертацией "Титаника" и "Аватара".



