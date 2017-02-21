Через десять лет Землю ждет глобальное похолодание. К такому выводу пришли британские ученые, отслеживая период солнечной активности. Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на местные СМИ, именно ослабление солнечной активности приведет к похолоданию.

Чтобы проверить свой прогноз, учёные построили модель, которая учитывает колебания солнечной активности. Подобная ситуация наблюдалась в ХVI-ХVII веках, когда на Земле был так называемый "мини-ледниковый период". Признаком уменьшения солнечной активности является сокращение числа новых пятен на Солнце. Так, за прошедшие 50 лет на Солнце появилось всего лишь 50 новых пятен, а не 40−50 тысяч, как это было ранее.

Отмечается, что косвенным доказательством этой теории является то, что за последние 40 лет масса льда и снега в Антарктиде существенно увеличилась.

Предполагается, что сильное похолодание накроет Землю уже в 2022 году.