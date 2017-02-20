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Сотрудники Следственного комитета, а также ГУ МВД по Алтайскому краю раскрыли убийство 64-летней женщины, совершенное в Барнауле в мае прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

Как сообщается, 14 мая между женщиной и ее 35-летним сыном произошла ссора. Во время конфликта мужчина толкнул женщину, она потеряла равновесие и упала, ударившись головой о металлический предмет. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Затем мужчина отвез тело матери в безлюдное место и засыпал землей. Кроме этого, он сообщил в полицию, что женщина пропала по дороге из Барнаула в село, где она проживала.

Дело с обвинительным заключением ушло в суд.