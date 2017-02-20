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Сотрудники ГИБДД по Алтайскому краю призывают водителей не покидать пределы населенных пунктов еще сутки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тем водителям, которые находятся в пути, рекомендуют оставаться на местах до улучшения погоды. Это связано со снежным штормом, который сейчас сохраняется во всем регионе. В 24 районах Алтайского края объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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В крае закрыты выезды для всех видов транспорта на двух федеральных и 23 региональных автодорогах. Трассы откроют, когда нормализуется погода.

В ведомстве подчеркивают, что сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме и готовы оказать необходимую помощь участникам дорожного движения, попавшим в трудную ситуацию на дороге.

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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просьба обращаться по телефонам 112, 110 либо на телефон доверия полиции 128.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , синоптики передали штормовое предупреждение из-за сильного ветра и продолжительных метелей на 20 и 21 февраля.