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Сотрудники "Алтайэнерго" работают над возобновлением энергоснабжения в населенных пунктах Алтайского края, однако циклон движется по региону и вызывает нарушение энергоснабжения на других территориях, сообщают в пресс-службе ведомства.

Персонал "Алтайэнерго" переведен в особый режим работы. Сейчас над возобновлением энергоснабжения трудятся 62 человека. Сильный ветер и метели затрудняют обходы линий электропередачи. Там, где нет возможности пройти автотранспорту, энергетики добираются до мест повреждения на снегоходах и лыжах.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , отключение электричества произошло в 12 населенных пунктах Алтайского края днем в понедельник, 20 февраля. Об отключении света стало известно в 13:40 (крск.). Света нет в шести районах края (Егорьевский, Шипуновский, Змеиногорский, Ребрихинский, Первомайский и г. Барнаул).

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В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.

Напомним, в крае из-за непогоды введен режим ЧС. В регионе закрыто движение по трассам регионального и федерального значения. Водителей просят не выезжать из населенных пунктов еще сутки.