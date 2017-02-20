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Рекомендацию о введении режима чрезвычайной ситуации выдали 24 муниципальным образованиям Алтайского края, сообщили в региональном правительстве.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось под руководством краевого вице-премьера Виктора Мещерякова.

"Руководители служб краевой территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации обсудили сложившуюся на территории края сложную ситуацию. После уточнения обстановки было решено рекомендовать ввести режим ЧС в 24 муниципальных образованиях", – говорится в сообщении властей.

Напомним, ранее распоряжением губернатора в связи с экстремальными погодными условиями режим ЧС был введен на территории края, а проезд по дорогам региона был закрыт.

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В настоящее время в крае наблюдается очень сильная метель, существенного улучшения погоды в ближайшее время не прогнозируется. Кроме того, ненастная погода обернулась отключением электричества в ряде населенных пунктов.

Начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Игорь Лисин, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что для преодоления возникших в регионе трудностей потребуется слаженная и чёткая работа всех служб и структур.

Отметим, что на вторник, 21 февраля, в регионе также объявлено штормовое предупреждение.